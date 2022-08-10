البحرية الإيرانية تصد “هجوما” على سفينة في البحر الأحمر

2022/08/10 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني ليل الثلاثاء/ الأربعاء لصد “هجوم” على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وفق ما أفاد مسؤول عسكري، اليوم الأربعاء.وقال نائب قائد العمليات البحرية الأميرال مصطفى تاج الديني للتلفزيون الرسمي إن “فريق المواكبة للقوات البحرية تحت قيادة المدمرة جماران (…) وصل فورا الى المكان ليل أمس بعد تلقيه نداء […]

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