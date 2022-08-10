2022/08/10 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث يدرس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" خطة للسماح للدولة المضيفة باللعب مع الإكوادور في 20 نوفمبر، وفق ما ذكر مصدر مطلع على الاقتراح لوكالة أسوشيتدبرس، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوشيتدبرس: فيفا يدرس تغيير موعد افتتاح مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسوشيتدبرس: فيفا يدرس تغيير موعد افتتاح مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).