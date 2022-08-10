بدء المباحثات بين هيئة الاستثمار وهانوا الكورية بشأن إنجاز الوحدات السكنية ببسماية

2022/08/10 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن بدء المباحثات مع شركة هانوا الكورية لعودة العمل في انجاز الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني.

وذكر بيان للهيئة، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار بدأت مباحثاتها مع شركة هانوا الكورية لعودة العمل في إنجاز الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني".

واضافت ان "المباحثات ستشمل أيضا تصحيح المسارات الخاطئة السابقة واستمرار المشروع بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة".

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