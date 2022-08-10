شركة التأمين  العراقية تعلن توفير تغطيات تأمينية جديدة

2022/08/10 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت شركة التأمين العراقية، الاربعاء، المباشرة بتوسيع التغطيات التامينية استجابة لحاجة السوق ولتوسيع الخدمات المقدمة من قبلها خدمة للقطاع الاقتصادي العراقي.

وقال مدير عام الشركة وسام محمد الخرسان في بيان إن "الشركة تطرح وثائق متميزة تغطي اخطار ( تأمين هياكل السفن ) ( تأمين مسؤوليات الطيران ) ( تامين هياكل الطائرات) ( تأمين المسؤوليات العامة التجارية للشركات ) وغيرها من الوثائق التي توفر الحماية الكاملة للارواح والممتلكات العامة والخاصة والتي تعتبر من الوسائل الجاذبة لرؤوس الاموال الاستثمارية ".

و اضاف أن ذلك "ياتي ضمن خارطة طريق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير عمل الشركة والتي تعتبر احد سبل ارتقاء الشركة واسترجاع دورها العالمي في خارطة الشركات العالمية المتخصصة في عمل التأمين و الذي سوف ينعكس بصورة ايجابية على الصالح العام و تعظيم الايرادات ودفع العجلة الاقتصادية ".

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