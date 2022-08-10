2022/08/10 | 15:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uM956nz9s6Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمام مجلس النواب مع المتظاهرين- ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٦٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمام مجلس النواب مع المتظاهرين- ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٦٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).