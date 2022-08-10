حرائق غابات تضرب فرنسا مجدداً وسط موجة حارة

2022/08/10 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تندلع حرائق غابات جنوب غربي فرنسا منذ الثلاثاء، ما أسفر عن تدمير 16 منزلاً وإحراق ستة آلاف هكتار من المزروعات، وإجبار نحو ستة آلاف نسمة على إخلاء المنطقة التي تعرضت لحرائق ضخمة الشهر الماضي.

وتعاني فرنسا، مثل بقية أوروبا، موجات حارة وجفاف تسبب في حرائق غابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين.

وقالت السلطات المحلية في منطقة جيروند التي تنتشر فيها زراعة العنب، في بيان، إن «الحريق مستعر ويمتد الآن إلى منطقة لاندز»، مضيفة أنه تم حشد 500 من رجال الإطفاء.

وشهدت منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا في يوليو/تموز، حريقين هائلين دمّرا أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات ودفعا نحو 40 ألف شخص إلى ترك منازلهم.

كما اندلعت حرائق، الثلاثاء، في مناطق أخرى من البلاد، أحدها في منطقتي لوزير وأفيرون جنوبي فرنسا، حيث احترق بالفعل ما يقرب من 600 هكتار، ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية جيرالد دارمانان المنطقتين في وقت لاحق اليوم.

وشب حريق آخر في منطقة مين إي لوار غربي فرنسا، حيث أتى على 650 هكتاراً ويهدد 500 هكتار أخرى، وفقاً للسلطات المحلية.

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