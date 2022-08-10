الجيش الصيني: مستعدون للقتال



الجيش الصيني: مستعدون للقتال
2022/08/10 | 15:11 - المصدر: موازين نيوز
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