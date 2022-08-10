النزاهة تضبط محتالاً يدَّعي زوراً الصلة بجهات قضائية

2022/08/10 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضبط مُتَّهمٍ يدَّعي زوراً أنَّ له صلاتٍ بجهاتٍ قضائيَّةٍ وبعض المحامين يستطيع عبرها إغلاق قضايا تتعلق بملفات فسادٍ وتهريب سكرابٍ.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد شكلت فريق عملٍ؛ للتحرِّي عن معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ يُدعَى "أبا مريم"، يزعمُ زوراً أنَّ لديه علاقاتٍ مع إحدى المحاكم وبعض المحامين يستطيع من خلالها استحصال أمرٍ برفع الحجز عن عجلاتٍ محجوزةٍ بالاتفاق مع المحكمة ومُوظَّفيها".

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق استطاع نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع بالمُتَّهمين، والانتقال إلى مكانٍ يقع أمام محكمة رئاسة استئناف الكرخ الاتحاديَّة، وبعد الانتشار بصورةٍ سريَّةٍ والمراقبة والتحرِّي وحضور المُتَّهم الرئيس، استطاع الفريق ضبطه بالجرم المشهود"، مشيرا الى انه "كاسبٌ يقوم بعمليَّات نصبٍ وابتزازٍ للمُتَّهمين بقضايا فساد".

وأكدت ان "العملية أسفرت عن ضبط أحد المُتَّهمين في القضيَّة الخاصَّة بنقل السكراب، والهاتف الخاصِّ بالمُتَّهم"، مشيرة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

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