محتال يدَّعي صلته بجهات قضائية لغلق ملفات فساد وتهريب سكراب

2022/08/10 | 15:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُتَّهمٍ يدَّعي زوراً أنَّ له صلاتٍ بجهاتٍ قضائيَّةٍ...

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