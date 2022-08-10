2022/08/10 | 15:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت اللجنة المركزية للتيار الصدري، الأربعاء، 10 آب، 2022، تنويها بشأن صلاة الجمعة المقبلة....

ظهرت المقالة لجنة التيار الصدري: صلاة الجمعة ستقام قرب مخيمات الاعتصام وللمعتصمين حصرا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التيار الصدري: صلاة الجمعة ستقام قرب مخيمات الاعتصام وللمعتصمين حصرا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التيار الصدري: صلاة الجمعة ستقام قرب مخيمات الاعتصام وللمعتصمين حصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).