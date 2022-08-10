2022/08/10 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، بالمحاسبة المشددة على إجازات السوق.وقالت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “مفارز ودوريات مديرية المرور العامة ستقوم من اليوم بالمحاسبة الشديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه من المرور بالمحاسبة المشددة على إجازة السوق المركز الخبري الوطني.

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