"أوابك": 21 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز بالدول العربية منذ مطلع 2022

2022/08/10 | 15:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: حققت الدول العربية 21 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز منذ مطلع العام 2022 وحتى شهر أغسطس/ آب، من بينها 8 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في الربع الثاني من العام الجاري.وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في بيان لها، إن …

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