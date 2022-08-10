إصابة موظف في وزارة التجارة بنيران مجهولين غربي بغداد

2022/08/10 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإصابة موظف في وزارة التجارة بنيران مجهولين غربي بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "هجوماً مسلحاً استهدف موظفاً في وزارة التجارة ادى الى إصابته بجروح من قبل مجهولين في منطقة العامرية غرب بغداد".

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