قبل قليل.. عاصفة ترابية تجتاج طريق بغداد- ذي قار (فيديو)

2022/08/10 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، نشر المتنبئ الجوي صادق عطية، خارطة بمسار الموجات الغبارية التي تجتاح وسط وجنوب العراق.

وكتب عطية في ايضاح له تابعته (بغداد اليوم)، صورة القمر الصناعي لرصد الغبار، يوضح فيها موجات الغبار المرصود ظهر اليوم الاربعاء وهي تجتاح مناطق عديدة من وسط وجنوب البلاد.

وأضاف أن "كابوس التصحر مستمر وآخذ بالزيادة والحلول تكاد تكون معدومة".

وتابع أنه "رغم ان بؤر الغبار تكاد لاتشغل مساحات واسعة وتحتاج الى جدية في العمل والنظر للمستقبل".

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