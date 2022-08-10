2022/08/10 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من ضبط متهم يدّعي زوراً أنَ له صلاتٍ بجهات قضائية وبعض المحامين يستطيع عبرها إغلاق قضايا تتعلق بملفات فساد وتهريب سكراب.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته (بغداد اليوم) ان "عملية الضبط التي نُفِّذَت بنـاءً علـى مُذكَّراتٍ قضـائيَّةٍ، وبالتنـسيق مع الهيــئة التحقيقيَّة القـضائيَّة، نوَّهت بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ؛ للتحرِّي عن معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ يُدعَى "أبا مريم"، يزعمُ زوراً أنَّ لديه علاقاتٍ مع إحدى المحاكم وبعض المحامين يستطيع من خلالها استحصال أمرٍ برفع الحجز عن عجلاتٍ محجوزةٍ بالاتفاق مع المحكمة ومُوظَّفيها".

وتابعت أنَّ "الفريق استطاع نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع بالمُتَّهمين، والانتقال إلى مكانٍ يقع أمام محكمة رئاسة استئناف الكرخ الاتحاديَّة، وبعد الانتشار بصورةٍ سريَّةٍ والمراقبة والتحرِّي وحضور المُتَّهم الرئيس، استطاع الفريق ضبطه بالـجـرم المشهـود، وتبيَّن أنَّه كاسبٌ يـقــوم بعمـليَّات نـصبٍ وابتـزازٍ للمُتَّهـميـن بقضايا فساد"، مشيرة الى ان "العملية أسفرت عن ضبط أحد المُتَّهمين في القضيَّة الخاصَّة بنقل السكراب، والهاتف الخاصِّ بالمُتَّهم".

ونوَّهت الدائرة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تطيح بـ’محتال’ يدَّعي ارتباطه بجهات قضائية لغلق ملفات فساد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تطيح بـ’محتال’ يدَّعي ارتباطه بجهات قضائية لغلق ملفات فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).