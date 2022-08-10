التعليم العالي: إفتتاح نظام يحقق تسهيلات في الإجراءات والخدمات للطلبة الخريجين داخل العراق وخارجه

2022/08/10 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إفتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، نظام صحة صدور الوثائق في الجامعات العراقية.

وقال رئيس الجامعة العراقية علي حسين صالح الجبوري، خلال حفل الافتتاح، بحسب بيان الوزارة، وتلقت “خبر برس (واخ) نسخة منه، إن “انجاز هذا المشروع سيحقق ويوفر تسهيلات في الإجراءات والخدمات المقدمة للطلبة والخريجين عبر منح الوثائق والتأييدات وصحة صدورها لمختلف الجهات في داخل العراق وخارجه”.

من جهته أوضح مدير دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي حيدر مكية، أن “المشروع المتحقق سيسهم في سرعة إنجاز المعاملات عبر التحول الى النظام الرقمي الذي سيمكن المؤسسة الجامعية من تقديم خدمات متكاملة للمواطنين”.

بدوره أشار مدير قسم المشاريع في مركز البيانات الوطني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أنيس رشيد، أن “المركز يعمل باتجاه دعم المشاريع الريادية والتحول نحو الأتمتة والحكومة الإلكترونية”.

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