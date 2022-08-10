“لا” حقيقة لإعلان نتائج السادس الإعدادي.. التربية: إعلان النتائج يعتمد على إكمال عملية التصحيح

2022/08/10 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج السادس الاعدادي يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة “خبر برس” (واخ) ان “اعلان النتائج يعتمد على اكمال عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية التي ما تزال مستمرة حتى الآن.

وأضاف المصدر انه “لم يحدد موعد لإعلان النتائج لغاية اللحظة”.

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