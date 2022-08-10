كمين محكم يوقع بمتهم يدّعي صلته بجهات قضائية

2022/08/10 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط مُتَّهمٍ يدَّعي زوراً أنَّ له صلاتٍ بجهاتٍ قضائيَّةٍ وبعض المحامين يستطيع عبرها إغلاق قضايا تتعلق بملفات فسادٍ وتهريب سكرابٍ.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، إن “عمليَّة الضبط نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضـائيَّةٍ، وبالتنـسيق مع الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة، وشكلت مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ، للتحرِّي عن معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ يُدعَى “أبا مريم”، يزعمُ زوراً أنَّ لديه علاقاتٍ مع إحدى المحاكم وبعض المحامين يستطيع من خلالها استحصال أمرٍ برفع الحجز عن عجلاتٍ محجوزةٍ بالاتفاق مع المحكمة ومُوظَّفيها”.

وأوضافت الدائرة أنَّ “الفريق استطاع نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع بالمُتَّهمين، والانتقال إلى مكانٍ يقع أمام محكمة رئاسة استئناف الكرخ الاتحاديَّة، وبعد الانتشار بصورةٍ سريَّةٍ والمراقبة والتحرِّي وحضور المُتَّهم الرئيس، استطاع الفريق ضبطه بالـجـرم المشهـود، وتبيَّن أنَّه كاسبٌ يقوم بعمليَّات نصبٍ وابتزازٍ للمُتَّهـمين بقضايا فساد، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط أحد المُتَّهمين في القضيَّة الخاصَّة بنقل السكراب، والهاتف الخاصِّ بالمُتَّهم”.

ونوَّهت بـ “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

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