2022/08/10 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني في ظل ما شهدته العاصمة لندن من تجدد انتشار فيروس “شلل الأطفال” لأول مرة منذ الثمانينيات، ستطلق بريطانيا حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من الفيروس، لمن تقل أعمارهم عن عشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تستنفر الجهاة الصحية لمواجهة فايروس “شلل الاطفال” المركز الخبري الوطني.

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