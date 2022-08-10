2022/08/10 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الخارجية التايلاندية ،اليوم الأربعاء ،أن البلاد تلقّت طلباً من ‏رئيس سريلانكا السابق غوتابايا راغاباكسا لزيارتها وإنه “ليس لديه نية ‏لطلب اللجوء السياسي”.‏ وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانجرات إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تايلاند..



رئيس سريلانكا المخلوع ليس لديه نيه لطلب اللجوء السياسي المركز الخبري الوطني.

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