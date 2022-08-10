الإخوان وصراع السلطة.. عن تصريحات نائب المرشد الأخيرة

2022/08/10 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن فكرة خروج الجماعة من المنافسة السياسية وحصر نشاطها في المجالين الإجتماعي والدعوي تمثل قطيعة حقيقية مع الأفكار التأسيسية التي قام عليها بنيان التنظيم منذ أكثر من 90 عاماً

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