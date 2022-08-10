تفاصيل اجتماع هيئة الاستثمار وهانوا الكورية بشأن مجمع بسماية

2022/08/10 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم الأول من المفاوضات تميز برغبة جادة للطرفين.

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