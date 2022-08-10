ترامب: اتعرض الى هجوم من كل الجهات

2022/08/10 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يتعرض وشركاته إلى هجوم من كل الجهات.وقال ترامب عبر حسابه في موقع “تروث سو شيال” أنه “يتعرض وشركاته إلى هجوم من كل الجهات”، مضيفا انه “سيواجه أسئلة مكتب المدعي العام في نيويورك، اليوم الأربعاء”.

وكان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد داهموا مقر إقامة ترامب، الاثنين الماضي، في منتجع “مار ايه لاغو” بفلوريدا، حيث كشف مقرب من ترامب أن 3 عملاء من “أف بي آي” صادروا هاتفه المحمول أثناء سفره مع عائلته.

وذكرت وكالة “فرانس برس” ان “مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب “لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق”.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مصادر مطلعة على الملف قولها، إن “عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى “مار ايه لاغو”.

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