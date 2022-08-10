2022/08/10 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من غير المرجح أن تكون زيارة أوكرانيا الآن في أعلى قائمة ما يرغب الأشخاص القيام به.ولكن بعد 6 أشهر من غزو روسيا للبلاد، مخلفةً موجةً من الموت، والدمار، تدعو إحدى المنظمات السياح للزيارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة السفر هذه تشجّع السيّاح لزيارة أوكرانيا هذا الصيف.. وباعت 150 بطاقة سفر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة السفر هذه تشجّع السيّاح لزيارة أوكرانيا هذا الصيف.. وباعت 150 بطاقة سفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).