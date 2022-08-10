مركب يغرق بـ 80 مهاجراً بينهم عراقيون قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية

2022/08/10 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت قوات خفر السواحل في اليونان، الأربعاء، 10 آب، 2022، أن 50 شخصاً اعتبروا...

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