تفاصيل مباحثات هيئة الاستثمار وشركة

2022/08/10 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، عن تفاصيل مباحثاتها مع شركة هانوا الكورية بشأن مجمع بسماية السكني، فيما اشارت الى ان هناك رغبة جادة للمضي قدماً بالمشروع وتجاوز الإشكالات كافة.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم استئناف المباحثات المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار برئاسة سها داود نجار والجانب الكوري ممثلاً بمدير شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية والوفد المرافق له وحضور المعنيين عن الجوانب القانونية والمالية والفنية للمشروع من الطرفين".

وأضافت، أن "المفاوضات تضمنت استعراض جميع النقاط الخلافية التي أدت الى توقف العمل في المشروع منذ العام 2019 وما ترتبت عليه من زيادة كبيرة بالطلب على الوحدات السكنية في المشروع من المستحقين والراغبين بالشراء وإيجاد المعالجات القانونية والمالية التي تضمن استمرار وديمومة المشروع بكامل طاقته البالغة (100 ألف) وحدة سكنية وبما يسهم بتلبية جزء من الحاجة المتزايدة للسكن".

وأكدت النجار، أن "اليوم الأول من المفاوضات تميز برغبة جادة للطرفين للمضي قدماً بالمشروع وتجاوز جميع الإشكالات التي تسببت بتأخر تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المخططة له"، مشيرة الى أن ذلك "يمثل بادرة أمل للرغبة الصادقة وحسن النوايا لاستئناف العمل في المشروع من الجانبين مع ضمان حقوق الحكومة والمواطن العراقي سوية".

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