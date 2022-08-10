صادرات العراق النفطية إلى الصين ترتفع بنسبة 77.4٪؜

2022/08/10 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت إدارة الجمارك الصينية، الأربعاء، عن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر تموز الماضي 2022.

وأظهرت الإدارة في احصائية لها، بحسب وكالة "شفق نيوز"، أن "صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في تموز بنسبة 77.4% لتصل إلى 1.384 مليون طن متري أو ما يعادل ( 10.103 ملايين برميل) مقارنة بشهر حزيران 2022 الذي بلغ 780 ألف طن متري أو ما يعادل (5.694 ملايين برميل)، وارتفع بنسبة 71.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية إلى الصين 806 آلاف طن أو ما يعادل ( 5.883 ملايين برميل)".

وبينت أن "العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة بعد أن كان في المرتبة الثامنة في شهر آيار الماضي".

وأشارت إلى أن "العراق جاء بعد كل من ماليزيا التي جاءت أولاً بتصدير 3.902 ملايين طن، والتي كانت معظمها من براميل إيرانية وجاءت روسيا ثانيا بتصدير 3.400 ملايين طن، وجاءت الإمارات ثالثا بصادرات 2.140 مليون طن، ومن ثم جاءت السعودية رابعاً بصادرات 1.545 مليون طن".

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