من أجل منتخب قطر.. هل يطرأ تغييرًا على موعد انطلاق كأس العالم 2022؟

2022/08/10 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سيقرر تقديم موعد بداية بطولة كأس العالم في قطر، نسخة 2022، 24 ساعة من أجل البلد المستضيف.

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