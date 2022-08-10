نتائج اجتماع رئاسة كردستان مع الأطراف السياسية بحضور بلاسخارت

2022/08/10 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج اجتماع رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، مع الأطراف السياسية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بتوصيتين خلال انعقاده في أربيل.وذكر بيان للرئاسة، أنه “بإشراف رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عقد اليوم الأربعاء (10 آب 2022) اجتماع رئاسة إقليم كردستان مع الأطراف السياسية الكردستانية للتباحث بشأن الانتخابات القادمة في إقليم كردستان”.وأضاف البيان، أنه “في مستهل الاجتماع، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني بلاسخارت والأطراف السياسية لتلبيتها دعوة رئاسة إقليم كردستان، وعبر عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشاكل، مؤكداً أهمية الانتخابات لإقليم كردستان، لافتا الى أن “تأخير الانتخابات يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كردستان”.من جانبها، ألقت بلاسخارت كلمة تناولت أهمية توصل الأطراف إلى تفاهم بخصوص مسألة الانتخابات وتحديد موعد إجرائها، وعبرت عن دعم الأمم المتحدة الكامل لإنجاح العملية، وأكدت وجوب التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت، لأنه ليس هناك الكثير من الوقت المتاح”.وتابع البيان،، أن “نائب رئيس إقليم كردستان، مصطفى سيد قادر، قدم تقرير لجنة رئاسة إقليم كردستان المكلفة بمتابعة مسألة الانتخابات، وطرحت الأطراف السياسية آراءها ووجهات نظرها”.ولفت إلى أن “رئاسة إقليم كردستان شكرت على مساعيها من أجل لمّ الأطراف السياسية، وعدّت استمرار الاجتماعات والمحادثات أمراً إيجابياً”.وخرج الاجتماع بتوصيتين وفقاً لنص البيان إذ “تقرر عقد آخر اجتماع لحسم كل المواضيع المرتبطة بالانتخابات وحل المشاكل التي تعترض سبيل العملية، مطلع أيلول المقبل، وثانياً، تواصل رئاسة إقليم كردستان والأطراف السياسية وبمعاونة فريق متخصص من اليونامي محادثاتها واستعداداتها لحين حلول ذلك الموعد”.

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