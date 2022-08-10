النزاهة: استقدام مدير مصرف الرافدين الأسبق و23 من رؤساء وأعضاء اللجان فيه

2022/08/10 | 17:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود مخالفاتٍ شابت العقد تسببت في تمريره، وإلزام مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار.

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