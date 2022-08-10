مخرجات لقاء بارزاني وبلاسخارت بشأن الانتخابات المقبلة في الإقليم.. وهذه التفاصيل

2022/08/10 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، عن أمله بأن تتوصل الأطراف السياسية الكردستانية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات المقبلة في الإقليم.

وقال بيان لرئاسة الإقليم تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، إنه “بإشراف رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عقد اليوم الأربعاء (10 آب 2022) اجتماع لرئاسة إقليم كردستان مع الأطراف السياسية الكردستانية للتباحث بشأن الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان”.

وأضاف البيان، “وفي كلمة له في مستهل الاجتماع، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني، بلاسخارت والأطراف السياسية لتلبيتها دعوة رئاسة إقليم كردستان، وعبّر عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشكلات”، مؤكداً أهمية الانتخابات لإقليم كردستان، حيث قال إن “تأخير الانتخابات يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كردستان”.

وتابع، “من جانبها، ألقت بلاسخارت كلمة تناولت أهمية توصل الأطراف إلى تفاهم بخصوص مسألة الانتخابات وتحديد موعد إجرائها، وعبّرت عن دعم الأمم المتحدة الكامل لإنجاح العملية، وأكدت وجوب التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت، لأنه ليس هناك الكثير من الوقت المتاح”.

وأكمل البيان، “وبعد أن قدّم نائب رئيس إقليم كردستان، السيد مصطفى سيد قادر، تقرير لجنة رئاسة إقليم كردستان المكلفة بمتابعة مسألة الانتخابات، طرحت الأطراف السياسية آراءها ووجهات نظرها في هذا السياق، وشكرت رئاسة إقليم كردستان على مساعيها من أجل لمّ الأطراف السياسية، وعدّت استمرار الاجتماعات والمحادثات أمراً إيجابياً”.

وأوضح البيان أنه “وفي الختام، تقرر عقد آخر اجتماع لحسم كل المواضيع المرتبطة بالانتخابات وحل المشكلات التي تعترض سبيل العملية، وذلك في مطلع أيلول المقبل، وأن تواصل رئاسة إقليم كردستان والأطراف السياسية وبمعاونة فريق متخصص من اليونامي محادثاتها واستعداداتها لحين حلول ذلك الموعد”.

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