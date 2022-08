فاكهة تقلل خطر الموت بنسبة 35%

2022/08/10 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتناول تفاحة واحدة يومياً، من الممكن أن يضمن صحة أفضل، على الرغم من عدم وجود طعام واحد مثالي يمكن أن يضمن عمرا مديدا وصحيا. ويقول الدكتور مايكل موسلي في البودكاست الخاص به "Just One Thing": "إنه وقت مبكر من بعد الظهر وأنا متشائم قليلا.لذلك، أنا على وشك تناول وجبة خفيفة لذيذة يمكن أن تحسن تدفق الدم، وتعزز عقلي وتقليص محيط خصري".وعلاوة على كل هذه الفوائد، وجد أن هذا الطعام يقلل من خطر الموت بنسبة 35%.وتابع موسلي: إنها ليست بعض الأطعمة الخارقة الغريبة، في الحقيقة، إنها تفاحة واحدة من أشهر الوجبات الخفيفة عندما يتعلق الأمر بالصحة، وأشيد بالتفاح لفوائده القوية على مر العصور، ما أدى إلى القول المأثور - تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب.وقال موسلي: "أحد الأسباب التي تجعل هذه الفاكهة جيدة جدا بالنسبة لنا هو أن القشرة مليئة بمركبات تسمى الفلافونويد.وثبت أن تناول تفاحة يوميا يحسن ضغط الدم، ويساعد الناس على إنقاص الوزن، بل إنه مرتبط بحياة أطول".وأضاف: "الفلافونويد هي مضادات أكسدة توجد في قشر التفاح وثبت أن لها مجموعة من الفوائد.وأظهرت تجربة حديثة في غرب أستراليا أن تناول التفاح مع القشر ساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب".ولا تنتهي فوائد التفاح عند هذا الحد، فقد ثبت أيضا أن الفاكهة تقلل الكوليسترول وتساعد في علاج الالتهابات المزمنة.وفي الواقع، الفاكهة قوية جدا لدرجة وجد أنها تحارب السرطان أيضا.وقال الدكتور موسلي: "بالإضافة إلى الألياف والفلافونويد، فإن قشور التفاح غنية بمركبات تسمى ترايتيربينويدس.وهذه لها خصائص مضادة للالتهابات وثبت أنها تساعد في محاربة السرطان في الخلايا البشرية في الدراسات المعملية".وللوصول إلى جوهر البحث، دعا مضيف Just One Thing، الدكتورة كاثرين بوندونو، زميلة أبحاث في معهد أبحاث التغذية في جامعة إديث كوان في غرب أستراليا.ووجد البحث أن تناول تفاحة في اليوم يقلل من خطر الموت بنسبة 35%.وبالنظر إلى أكثر من 1400 امرأة تتمتع بصحة جيدة فوق سن السبعين، لاحظت الدراسة أيضا أنه حتى نصف تفاحة في اليوم تقلل الخطر بنسبة 20%.وكما أوضح الدكتور موسلي، فإن الجزء الرئيس من التفاح هو قشرته الغنية بالفلافونويد.وقالت بوندونو: "تابعنا 56000 شخص لمدة 23 عاما ورأينا أن تناول 500 ملليغرام من الفلافونويد كان مرتبطا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان".لذا، سواء كنت ترغب في تقليل خطر الموت، أو خفض ضغط الدم والكوليسترول، أو تقليل الالتهاب، يمكن أن يكون التفاح "مجرد شيء واحد" يجب تجربته.

