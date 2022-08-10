الصدر يخاطب القضاء بشأن حل مجلس النواب

2022/08/10 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادخاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى بشأن حل البرلمان، مؤكدا ان حلة لاينحصر بانعقاد المجلس.وقال الصدر في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، ان "القضاء العراقي مطالب بحل مجلس النواب في مدة لا تتجاوز الاسبوع القادم".ادناه نص التغريدة:

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