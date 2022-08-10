هيئة النزاهة: استقدام مدير مصرف الرافدين الأسبق و23 من رؤساء وأعضاء اللجان فيه

2022/08/10 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق مدير مصرف الرافدين الأسبق و (23) من المديرين ورؤساء وأعضاء اللجان فيه، على خلفية المخالفات المرتكبة في قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان لها تلقته (بغداد اليوم) في معرض عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إن "قاضي تحقيق محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد أصدر أمر استقدام بحق كل من المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق (رئيس لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة)، و (7) من مجلس الإدارة، و (6) من أعضاء لجنة تحليل العطاء".

وأضافت، أن "أمر الاستقدام الصادر؛ استنادا لأحكام المادة (340)، شمل أيضا (4) من لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة، ومدير القسم القانوني، و (6) من لجنة إعداد مسودة العقد".

وكانت الهيئة قد كشفت الاثنين الماضي عن استكمالها لإجراءاتها التحقيقية والتدقيقية التي أفضت إلى إحالة القضية إلى القضاء؛ لإصدار القرار القضائي المناسب، إذ لفتت إلى وجود مخالفات شابت العقد تسببت في تمريره، وإلزام مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ العقد المبرم مع الشركة

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