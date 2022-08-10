2022/08/10 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفذت الفرقة الحادية عشرة، اليوم الأربعاء، حملة للقضاء على ظاهرة الجزر العشوائي في منطقة الشعب شرقي بغداد .وأبلغ مصدر أمني، أنه بتوجيه من قائد فرقة 11 تم إزالة التجاوز على الرصيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة لإزالة الجزر العشوائية في منطقة الشعب المركز الخبري الوطني.

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