2022/08/10 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجَّحَ الناطقُ الرسميّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدّم “أحمد الموسوي”، اليوم الأربعاء ،المضي بالتفاوض مع الاسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني مَطلع الأسبوع المُقبل بعد انحِسارِ المُنافسةِ على ثلاثةِ أسماءٍ من المدرسة الأوروبية . […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يحدد موعد التفاوض مع ثلاث اسماء لتدريب المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يحدد موعد التفاوض مع ثلاث اسماء لتدريب المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يحدد موعد التفاوض مع ثلاث اسماء لتدريب المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).