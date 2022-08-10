2022/08/10 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال لقاء في كينشاسا جمعه برئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جان ميشيل سما لوكوندي، عن توفير منحة لدعم المشاركة السياسية النزيهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يعلن توفير منحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يعلن توفير منحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).