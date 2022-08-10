مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل

2022/08/10 | 17:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم، ورفض أن يكوحل البرلمان من خلال جلسة لأعضائه معتبرا أن الكثيرين متمسكين بمواقعهم.

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