الشرطة الإتحادية تعلن القبض على متهمَين إثنين بقتل إمرأة بمنطقة الزعفرانية

2022/08/10 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين اثنين بقتل إمرأة في منطقة الزعفرانية ببغداد.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تابعته “خبر برس” (واخ)، إن “‏قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد ‏الاستخباري التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفرزة من مكافحة اجرام الكرادة، تمكنت من القاء القبض على اثنين متهمين في منطقة (الزعفرانية) ببغداد بعد مرور سبعة ايام فقط من ارتكابهما لجريمة قتل إمرأة”.

وأضافت، أن “عملية القاء القبض تمت عن طريق جمع المعلومات والقيام بعمليات التحري بعد صدور أمر قبض بحقهما وفق المادة ٤٠٦ (قتل عمد)، ومن خلال نصب كمين محكم ضمن المنطقة، تم القبض عليهما، وضبط بحوزتهما سلاح بندقية (كلاشنكوف) استخدم في الجريمة”.

وأكدت القيادة “إحالتهما مع السلاح اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين الحين والآخر، واعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بجرائم مختلفة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

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