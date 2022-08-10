الصدر يدعو القضاء الى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع

2022/08/10 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا.

واضاف في تغريدة له تابعتها خبر برس (واخ)، أن “البرلمان فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا بمطالبة الشعب بحل البرلمان”.

ودعا السيد الصدر القضاء العراقي أن “يقوم بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل”، وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سيعلن عنها لاحقا”.





وطالب الثوار جميعا ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون “تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقديمها الى الجهات القضائية المختصة”.

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