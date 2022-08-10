تشكيل حكومة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.. مطالب تظاهرات تنطلق يوم الجمعة

2022/08/10 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي الديمقراطية"، مشرق الفريجي، اليوم الأربعاء، عن المطالب الرئيسية لتظاهرات يوم الجمعة التي دعت اليها بعض أطراف تشرين.

وقال الفريجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "سيشترك بهذه المظاهرة جزء من حركات تشرين وكذلك حركات سياسية مدنية ومنظمات ونقابات".

وأضاف ان "مطالب هذه التظاهرة هي تشكيل حكومة بغض النظر عن شكليتها تقوم بإجراء انتخابات مبكرة ويقع على عاتقها بعض المهام كمحاسبة قتلة المتظاهرين واستثمار الفائض المالي لرفع العبء عن كاهل المواطن".

وتابع الفريجي ان "المظاهرة ستنطلق يوم الجمعة في ساحة الفردوس ببغداد الساعة السادسة مساءً".

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