2022/08/10 | 18:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت الأحزاب الكردية، 08/10/2022، مطلع أيلول المقبل موعداً لحسم كل المواضيع المرتبطة بالانتخابات وحل...

ظهرت المقالة الأحزاب الكردية تحدد أيلول المقبل موعداً لحسم ملف انتخابات الإقليم أولاً على المسلة.

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