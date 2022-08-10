النزاهة تستقدم مدير مصرف الرافدين الأسبق ورؤساء لجان بشأن العقد مع عشتار

2022/08/10 | 18:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، 08/10/2022، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير مصرف الرافدين الأسبق...

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