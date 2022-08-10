الفنان التشكيلي العراقي فيصل لعيبي صاحي: اللون الأسود يعكس قسوة بلادنا.. والخليج سوق فنية نشطة

2022/08/10 | 18:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود الفنان التشكيلي العراقي فيصل لعيبي صاحي (مواليد البصرة 1945) بمتلقي لوحاته إلى الماضي الجميل البعيد، الذي يصبح حيا مرئيا بألوانه وخطوطه وتفاصيله السابحة في الخيال، رغم أنه واقعي الهوى والمدرسة.

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