الصدر يطلب من القضاء حل البرلمان ومن رئيس الجمهورية تحديد موعد للانتخابات

2022/08/10 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الأربعاء، من السلطات القضائية

العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال

مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا

في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم

صالح على تحدي

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