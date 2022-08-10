اللقاح الوحيد المضاد لمرض

2022/08/10 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فايزر" لصناعة اللقاحات أنها بدأت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للّقاح المرشّح المضاد لمرض "لايم"، مع شركة اللقاحات الفرنسية Valneva SE.ويُعد VLA15 اللقاح الوحيد قيد التطوير المضاد لمرض "لايم".

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