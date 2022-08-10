رسمياً.. إليكيس سانشيز ينضم لمرسيليا

2022/08/10 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلن نادي مرسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، رسمياً تعاقده مع نجم أرسنال، المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر الإيطالي.ووصل المهاجم إلى مطار مرسيليا امس الثلاثاء وسط ترحيب صاخب من المشجعين المحليين بعد أن حرّره إنتر الاثنين عقب موسمين في الدوري الإيطالي، علماً بأن عقده ينتهي العام المقبل وتخلص من راتب سنوي يبلغ سبعة ملايين يورو.وحلّ مرسيليا ثانياً في الدوري الفرنسي الموسم الماضي وتأهل الى دوري أبطال أوروبا، لكنه بعد ذلك رحل عنه المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي - الذي درب تشيلي سابقًا - وحلّ بدلاً منه مدافع كرواتيا السابق إيغور تيودور الذي استهل مشواره بفوز 4-1 على رينس في المرحلة الافتتاحية للدوري الأحد.وسيكون مرسيليا النادي الأوروبي السادس في مسيرة سانشيز بعد أودينيزي الإيطالي، برشلونة الإسباني، أرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر.

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