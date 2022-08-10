2022/08/10 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تحقق بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.وقال ترامب في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يرفض الإجابة عن الأسئلة اثناء مثوله تحت القسم امام المدعية العامة المركز الخبري الوطني.

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