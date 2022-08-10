2022/08/10 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 10 سفن و36 طائرة حربية صينية في محيط تايوان، وقالت إن 17 طائرة حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تايوان ترصد عشرات المعدات العسكرية في الخط المتوسط للمضيق المركز الخبري الوطني.

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