رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار والجانب الكوري يبحثان النقاط الخلافية لتوقف العمل بمشروع بسماية

2022/08/10 | 19:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الإربعاء، استئناف المباحثات المشتركة برئاسة سها داود نجار، رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار والجانب الكوري، ممثلاً بمدير شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية والوفد المرافق له وحضور المعنيين عن الجوانب القانونية والمالية والفنية للمشروع من الطرفين.

وذكر بيان للهيئة وتلقته “خبر برس” (واخ)، انه “تضمنت المفاوضات إستعراض كافة النقاط الخلافية التي أدت الى توقف العمل في المشروع منذ العام 2019 وما ترتب عليه من زيادة كبيرة بالطلب على الوحدات السكنية في المشروع من المستحقين والراغبين بالشراء وإيجاد المعالجات القانونية والمالية التي تضمن إستمرار وديمومة المشروع بكامل طاقته البالغة ( 100 الف ) وحدة سكنية، وبما يسهم بتلبية جزء من الحاجة المتزايدة للسكن”.

وأكدت رئيس الهيئة أن “اليوم الأول من المفاوضات تميز برغبة جادة للطرفين للمضي قدماً بالمشروع وتجاوز كافة الإشكالات التي تسببت بتأخر تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المخططة له”.

وأشارت الى أن “ذلك يمثل بارقة أمل للرغبة الصادقة وحسن النوايا لإستئناف العمل في المشروع من الجانبين مع ضمان حقوق الحكومة والمواطن العراقي سوية”.

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